Под Бахмутом ВСУ расстреляли российскую бронетехнику

Под Бахмутом ВСУ расстреляли российскую бронетехнику2
- 19.07.2023, 12:32
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Генерал-полковник Сырский показал впечатляющее видео.
Возле города Бахмут Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины расстреляли бронетехнику российских захватчиков.
Был поражен вражеский танк, а потом украинские воины попали в бронированную ремонтно-эвакуационную машину противника, которая приехала его вытаскивать, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале и показал яркое видео.
«Работает 77-я ОДШБр (отдельная десантная штурмовая бригада - Ред.). Оккупанты под Бахмутом бросают свою технику на расстрел нашей артиллерии. Был поражен танк, БРЕМка приехала его вытаскивать, но в нее также попали…», - отметил Сырский.
Генерал-полковник добавил, что танк захватчиков сгорел.