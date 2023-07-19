Глава разведки МИ-6: Путин заключил сделку с Пригожиным, чтобы спасти свою шкуру 19.07.2023, 14:56

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Евгений Пригожин

Теперь на главу Кремля оказывается серьезное давление.

У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина не было другого выбора, кроме как достичь соглашения с лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, чтобы положить конец мятежу. Об этом 19 июля в комментарии CNN заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур.

«Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру», — сказал Мур.

По его словам, во время мятежа Пригожин «начал как предатель за завтраком, был помилован за ужином, а через несколько дней его пригласили на чай». Мур отметил, что даже с позиции главы разведки сложно пытаться интерпретировать эти события, находясь вне ситуации.

Глава британской разведки добавил, что Пригожин жив и находится на свободе после своего бунта. На Путина же явно оказывается внутреннее давление, сказал он.

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