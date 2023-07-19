Ликвидация любимца Скабеевой комбрига «Ташкента»: появились новые подробности 11 19.07.2023, 15:28

9,382

«Груз 200» доставили в Тамбов.

Российские СМИ сообщили о доставке тела погибшего российского командира бригады Дениса Иванова по кличке «Ташкент» в родной Тамбов, сообщает российские Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Иванов был любимцем российской пропаганды, его регулярно приглашали в эфиры федеральных каналов, включая Скабееву. Ташкент был ликвидирован на территории Украины ударом дрона-камикадзе. Ему было 42 года - через неделю у него был день рождения.

Согласно опубликованной российскими источниками информации, оккупант с начала войны ни разу не был дома. Его постоянно использовали пропагандисты с госканалов, включая Скабееву. Глава Кремля Путин наградил его «благодарностью».

В Интернете также опубликовано видео, на котором вдова Ташкента и его дети снялись в пропагандистском видео, хвастаясь сертификатом награды, выданной российскому оккупанту террористами так называемой «ЛНР». На видео женщина и дети хвастаются военной формой, пистолетами и сертификатом ликвидированного оккупанта из Тамбова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».