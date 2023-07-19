Bloomberg: Лукашенковский проект в Африке провалился 1 19.07.2023, 17:55

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Джейкоб Зума

Идея Беларуси продать африканским странам квоты на углеродные выбросы, похоже, потерпела крах.

Африканский рынок добровольных углеродных кредитов заявил, что торгует только компенсациями, предоставляемыми странами Африки, пишет Bloomberg.

Биржа «будет торговать на своей платформе углеродными кредитами, происходящими из стран африканского континента, но не из других юрисдикций», – заявил Кванеле Хлабангана, глава Африканского рынка добровольных углеродных кредитов (AVCCM). Он также добавил, что иностранные СМИ «попытались втянуть нашу организацию в геополитику».

Напомним, на климатической конференции в Зимбабве в начале июля экс-президент ЮАР Джейкоб Зума выступил от имени Белорусско-Африканской торговой ассоциации (BAFTA) и предложил африканским странам квоты на углеродные выбросы. 2 млн «углеродных компенсаций» должны были быть выставлены на новой бирже AVCCM, которая создается в Зимбабве. Белорусская сторона позже заявила, что предлагает кредиты лесной программы «Сибирь».

В комментарии изданию представитель BAFTA заявил, что организация уважает «коммерческое решение» AVCCM. «Что касается Зимбабве, наше предложение и намерение остается в силе», – заявили в BAFTA.

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