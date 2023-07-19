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Украинцы с помощью HIMARS уничтожили российский 2С4 «Тюльпан»

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  • 19.07.2023, 18:09
  • 1,144
Украинцы с помощью HIMARS уничтожили российский 2С4 «Тюльпан»

Видео.

Украинские воины близ Бахмута с помощью РСЗО HIMARS уничтожили российский самоходный миномет 2С4 «Тюльпан».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.

«Подразделение «КРИЛА» аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой «Адам» обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом. Такое оружие врага предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств. Теперь один из образцов — обезврежен безвозвратно», - пишут бойцы в комментарии к видео.

2С4 «Тюльпан» — советский самоходный миномет калибра 240 мм. 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений и способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами.

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