В Беларуси прошел «небесный крестный ход» с иконой на вертолете 19.07.2023, 18:55

Икону отправили в полет 11 июля на вертолете МЧС.

В Беларуси завершился «воздушный крестный ход», организованный МЧС. Чуть более недели в белорусском небе летала на вертолете икона Божией Матери «Неопалимая Купина», сообщили в МЧС.

«Важно верить. Важно верить в Бога, важно верить тому делу, которому ты служишь», — сказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. По его словам, крестный ход предназначен для того, чтобы «укрепить в вере белорусских спасателей, в правильности выбранного пути».

Как отметили в ведомстве, икона Божией Матери «Неопалимая Купина» останется у спасателей, как «символ вдохновения, поддержки и духовной силы».

Икону отправили в полет 11 июля на вертолете МЧС. Она посетила все областные города Беларуси, где с ней провели богослужения.

До этого, 6 июля, икону передал главе МЧС Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Он подчеркнул, что каждый человек в особых экстремальных ситуациях нуждается в поддержке, вдохновении. Это приходит свыше, поэтому вполне естественно обращаться к Божьей Матери и перед ее образом просить помощи. Так как сама служба в МЧС наполнена нестандартными моментами, спасателям также нужна помощь свыше.

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