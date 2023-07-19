Ученые выяснили, почему люди верят в теории заговора 19.07.2023, 19:04

Был проведен мета-анализ 170 исследований.

Проведя мета-анализ 170 исследований, ученые пришли к выводу, что заставляет людей верить в теории заговора. Оказывается, такие теории помогает им чувствовать себя в безопасности и лучше понимать свое окружение, передает «Онлайнер».

Если потребности в безопасности и понимании обстановки не удовлетворяются, люди могут обращаться к теориям заговоров, чтобы объяснить свои страдания и неудачи. Финансовые трудности и проблемы со здоровьем также могут стать поводом для веры в спорные теории — этим ученые объясняют количество конспирологов, возросшее во время пандемии.

Влияют на восприимчивость к конспирологии и личностные черты людей. По словам ученых, нарциссизм и потребность чувствовать свою уникальность увеличивают вероятность веры человека в теории заговора, касающиеся глобального устройства мира. А низкая способность к аналитическому мышлению и высокая тревожность имели относительно низкую корреляцию с конспирологическим мышлением.

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