СМИ: В Минске задержан член хоккейной команды Лукашенко 5 19.07.2023, 22:59

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Павел Белый под номером 55 слева от Лукашенко

Фото БЕЛТА

Миллионер Павел Белый – собственник «Тапаса».

В Минске задержан член хоккейной команды Лукашенко, собственник «Тапаса» миллионер Павел Белый.

Как стало известно «Нашай Ніве», задержание произошло на текущей неделе и связано с претензией финансовых органов. Точная уголовная статья пока неизвестна. Это уже не первое задержание Белого. В 2012-м лучшего бомбардира сборной «Черного шлема» уже задерживал КГБ, но выпускал по распоряжению Лукашенко.

О задержании собственника фирмы «Тапас» сообщили несколько не связанных между собой источников.

Журналисты пока не знают точного смысла обвинений. В общих чертах утверждается, что Белый якобы не согласился с размером выставленного одной из его компаний налогового штрафа и отказался платить государству начисленное. Это и стало поводом для задержания.

«Может быть, уперся, может быть, действительно нет денег, потому что времена сейчас другие», — комментирует историю один из представителей минского бизнес-сообщества.

Предположительно, Павел Белый находится в СИЗО КГБ.

Павел Белый — хоккеист команды Александра Лукашенко, которую еще называют сборной «Черного шлема». В какое-то время лучший бомбардир и лучший голевой ассистент Лукашенко. Долгое время он был в фаворе.

По прихоти Александра Лукашенко, которому нравится играть в хоккей, он приблизил к себе и озолотил многих хоккеистов от Михаила Захарова до Дмитрия Баскова и Павла Белого.

Изначально Белый был гонцом от отдельных бизнесменов к Александру Лукашенко. Пользуясь близостью к телу, он получал для других премиальные участки земли под застройки за долю в компаниях, которые реализовывали проект. В итоге с течением времени компания партнеров — «Тапас» — стала полностью его.

Сейчас Белый — один из основных застройщиков Минска. Ему принадлежит много недвижимого имущества в разных районах столицы, преимущественно в центре и вокруг Дроздов, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко и коттеджные кварталы высшего чиновничества.

В частности, в его ресторане «Лебяжий», построенном на берегу водохранилища, регулярно проходят мероприятия для лукашенковской элиты, в том числе с участием самого Лукашенко.

«Тапас» Павла Белого строил квартал «Олимпик парк» в Дроздах, квартиры в котором по сниженным ценам покупали представители высшей лукашенковской номенклатуры.

Отец Белого — Александр Белый (Левенштейн) — в 2000-ые был руководителем минского хоккейного «Динамо».

В 2012-м Павла Белого уже арестовывал КГБ с обвинением в краже и выводе шести миллионов долларов за границу.

По распространенным в бизнес-кругах слухам, Белый посидел очень мало, потому что на традиционной еженедельной тренировке хоккейной команды Лукашенко тот удивился отсутствию Белого и спросил: «А где же Паша?» После этого белого якобы привезли на тренировку прямо из СИЗО КГБ, и больше он туда не вернулся.

Сейчас за влияние на Лукашенко борются разные хоккеисты.

Самый популярный из них — Дмитрий Басков. Из-за попадания в немилость к Баскову от «двора» был ранее отодвинут другой хоккеист Михаил Захаров. Многолетний руководитель Приорбанка Сергей Костюченко, побывавший за решеткой, также в немилости у Баскова.

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