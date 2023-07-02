Российские войска начали уходить с Лиманского направления и Южного фронта 2.07.2023, 8:37

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Оборона РФ «сыпется» из-за натиска ВСУ под Бахмутом.

Российские силы из-за украинского контрнаступления возле Бахмута выводят силы из других регионов Украины, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация в районе Бахмута

Официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил 1 июля, что войска РФ недавно перебросили свой неназванный полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) с Лиманского направления (район западнее Кременной) на Бахмутское направление.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 30 июня, видно, что 137-й гвардейский воздушно-десантный полк ВС РФ (106-я воздушно-десантная дивизия) действует южнее Раздолевки (18 км к северу от Бахмута). Российский «военкор» также утверждал, что части 98-й дивизии ВДВ сейчас действуют на Бахмутском направлении.

Переброска сил

Эксперты ISW ранее наблюдали российские подразделения 237-го десантно-штурмового полка (76-я дивизия ВДВ) и 331-го десантно-штурмового полка (98-я дивизия ВДВ), действовавших на Лиманском направлении, хотя в последнее время аналитики не видели никаких визуальных подтверждений присутствия элементов какого-либо соединения возле Бахмута.

По словам Череватого, войска РФ заменили полк ВДВ на Лиманском направлении неустановленными силами «территориальной обороны», что указывает на то, что российские силы могут перебрасывать больше элитных частей в район Бахмута, и заменять элитные части более слабыми соединениями.

Как ранее заявляла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские войска перебросили часть своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское направления на неделе после начала наступательных действий ВСУ 4 июня.

Ослабление РФ других участков фронта

Череватый заявил, что Бахмут по-прежнему имеет для РФ больше пропагандистской ценности, чем военной выгоды. Полковник предположил, что войска РФ могут концентрировать элитные силы в районе Бахмута, чтобы сохранить предполагаемую «информационную победу» после якобы взятия Бахмута 21 мая.

По мнению аналитиков, если подкреплений ВС РФ, уже отправленных в Бахмут, будет недостаточно, чтобы продолжать оккупацию в этом районе, российское командование может столкнуться с трудным выбором: рискнуть создать серьезные уязвимые места в Херсонской или Луганской областях, или начать отвод войск с юга Украины.