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ВЧК-ОГПУ: В Чечне исчез Кадыров

  • 2.07.2023, 9:19
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ВЧК-ОГПУ: В Чечне исчез Кадыров

Главы республики не видели уже несколько дней на фоне слухов о его крайне тяжелом состоянии.

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что в Чечне уже несколько дней не наблюдают кортеж Рамзана Кадырова, в республике невозможно найти человека, который бы видел Кадырова.

Происходит это на фоне, гуляющей среди местных жителей информации, будто у Кадырова обострились проблемы с печенью и почками и он находится в крайне тяжелом состоянии.

Сын Кадырова разместил сообщение, в котором желает, чтобы отца «хранил Всевышний».   

Как сообщал сайт Charter97.org, чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов заявил, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает.

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