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Андрей Санников: Лукашенко балансирует на грани

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  • 2.07.2023, 9:56
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Андрей Санников: Лукашенко балансирует на грани

Этот год будет решающим.

Пока в Беларуси будет руководить самопровозглашенный белорусский диктатор, угроза для украинского государства никогда не исчезнет. Такое мнение высказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в интервью «Главреду».

«И вообще я говорю, что надо думать о том, как избавиться от режима Лукашенко в начале, что поможет справиться с Россией. Потому что пока белорусский балкон, который Лукашенко отдал в полное распоряжение российским военным, будет нависать, то есть будет в руках диктатора, угроза никуда не исчезнет», – отметил Санников.

Он подчеркнул, что эта угроза не исчезнет, даже когда украинские военные выйдут на границы по состоянию на 1991 год.

«Даже если предположить, что сегодня мы заканчиваем войну, договариваемся, и даже если там Россия уходит полностью за пределы 1991 года, то через год будет уже более подготовленный налет. Поэтому этот год должен быть решающим. И всё больше признаков, что так и должно произойти», – подчеркнул Андрей Санников.

Экс-кандидат в президенты Беларуси добавил, что у Лукашенко мало шансов долго продержаться у власти в Беларуси. Ведь сейчас он удерживается у власти в РБ лишь благодаря своим репрессиям.

«Лукашенко сегодня развязал такие репрессии, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны. И удерживается он у власти только благодаря им. Закручивание пружины всегда приводит к ее распрямлению. И сейчас он балансирует на грани. Надо подождать – думаю, он не так долго сможет удержаться у власти, потому что происходит слишком много неожиданных вещей – то его показывают абсолютно больным, то мятеж Пригожина, то ядерное оружие», – отметил Санников.

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