Сын Кадырова подтвердил, что отец находится при смерти 2.07.2023, 10:51

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Адам Кадыров попросил «молиться Всевышнему».

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, с первых дней поддержавшего российское вторжение в Украину, Адам Кадыров разместил в соцсетях сообщение о том, что просит, чтобы его отца «хранил Всевышний», передает УНИАН.

Данным сообщением он фактически подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что Кадыров, по информации чеченских оппозиционеров, находится при смерти.

Как сообщал сайт Charter97.org, по информации источника ВЧК-ОГПУ в Чечне уже несколько дней никто не видит ни кортеж Рамзана Кадырова, ни его самого. Как отметил источник «в республике невозможно найти человека, который бы видел Кадырова». Происходит это на фоне, гуляющей среди местных жителей информации о том, что у Кадырова обострились проблемы с печенью и почками и он находится в крайне тяжелом состоянии.

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