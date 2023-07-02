Пионтковский: Путин сегодня может положиться только на одного человека 1 2.07.2023, 11:55

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Андрей Пионтковский

Еще начальник охраны Ельцина сомневался в его умственных способностях.

Мятеж главаря признанной международной преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показал, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может полагаться только на главу Росгвардии Виктора Золотова.

Такое мнение в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман выразил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

«Герой дня сегодня Золотов. Во-первых, Путин принял решение передать ему бронетехнику, я не знаю, может быть, [еще] ядерное оружие. Единственный, на кого он может надеяться против собственной армии», – сказал он.

Политолог обратил внимание, что после завершения мятежа «Золотов порадовал массой замечательных заявлений», что, в частности, «пролилось бы много крови, но Москву мы бы все равно отстояли».

«Слушайте, это говорят люди, которые еще несколько месяцев назад действительно стояли на пороге Киева и говорили, что «возьмут его за три дня». Теперь они бьют себя в грудь пяткой: «Москву бы мы отстояли», – подчеркнул Пионтковский.

Бацман отметила, что бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков говорил ей, что Золотов – «с диагнозом психическим» и «чуть ли не олигофрен».

«Ну это было видно, это всем известно, – прокомментировал Пионтковский. – Сегодня Золотов – герой дня, красовался и потрясал всех своими заявлениями. Это показательно, что Путин может положиться теперь только на одного человека. То есть те, кто не олигофрены, уже не спешат особенно вокруг него объединиться».

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