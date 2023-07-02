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IBA Group полностью уходит с рынка Беларуси

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  • 2.07.2023, 12:08
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IBA Group полностью уходит с рынка Беларуси

Главной причиной названа политическая ситуация в стране.

Компания с белорусскими корнями IBA Group понесла потери за последние три года, но не считает их драматичными. Об этом изданию Emerging Europe в мае во время празднования 30-летия компании заявил основатель и генеральный директор IBA Group Сергей Левтеев.

«Этот юбилей показывает, что мы новая компания. И мы были готовы к тем изменениям, которые произошли за последние три года, — рассказал журналисту издания Левтеев в кулуарах торжеств. – У нас есть некоторые потери с точки зрения людей, с точки зрения бизнеса, но они для нас не драматичны. И мы полностью уходим с российского и белорусского рынков. У IBA Group уже нет клиентов на этих двух рынках».

Компания больше не полагается на свой центр разработки в Беларуси.

«Это также преимущество, потому что мы с нашими разработчиками ближе к нашим клиентам. Раньше у нас были свои офисы продаж, представительства [которые были за пределами Беларуси], теперь это наши разработчики, а у нас больше разработчиков за пределами Беларуси, чем в Беларуси».

В настоящее время около 60% разработчиков компании базируются в других местах. Этому способствовала и политическая ситуация в Беларуси, многие люди больше не чувствовали себя там в безопасности и уехали. IBA Group оказала большую поддержку своим сотрудникам и помогла им переехать, говорится в материале Emerging Europe.

«Если говорить о технологиях, то все эти люди работают с одной и той же технологией. Люди из Беларуси, Украины; они привозят свой опыт в Польшу, например, как в нашем случае, и продолжают работать в той же сфере. Конечно, конкуренция растет, но многие из этих компаний работают на международных клиентов. Это может измениться в будущем, но на данный момент местные рынки не сильно затронуты».

Будущее, по мнению Левтеева, также будет зависеть от того, как будет развиваться социальная, экономическая и, главное, политическая ситуация в ближайшее время.

«Еще есть шанс, что в Беларуси будет меньше отношений с Россией и больше отношений с соседями с Запада, [и ситуация улучшится]. Сегодня действительно важно, что произойдет в Украине, в том числе и для Беларуси. Мы очень надеемся, что Беларусь не будет в составе России. Некоторые шаги уже предприняты. Между Россией и Беларусью уже есть граница – границы не было почти 20 лет. И есть паспортный контроль», — сказал Левтеев журналисту издания.

Это дает надежду белорусскому ИТ-сектору и компаниям с белорусскими корнями на то, что вскоре он снова будет иметь более широкое присутствие в стране, высказывают мнение авторы статьи.

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