ВСУ разбили россиян на плацдарме возле Антоновского моста 2.07.2023, 12:14

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Оккупанты понесли серьезные потери в живой силе и технике.

Сейчас ВСУ сосредоточены на контрбатарейной борьбе в районе Антоновского моста, рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк. Накануне в Институте изучения войны указывали, что группа украинских военных якобы удерживает там позиции и нанесла значительные потери российским захватчикам.

Как подчеркнула Гуменюк, у Антоновского моста продолжается мощная боевая работа. «В частности, акцент на контрбатарейной борьбе. Особенности линии фронта в нашей зоне ответственности - она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано вследствие той катастрофы, которую создали рашисты, взорвав Каховскую плотину», - ответила она.

Гуменюк добавила, что за минувшие сутки на этом участке фронта уничтожены 49 оккупантов и 15 единиц техники.

Антоновский мост - что известно о ситуации на юге

Аналитики Института изучения войны ранее отмечали, ссылаясь на геолокационные данные, что в ходе контрнаступления ВСУ смогли продвинуться на левый берег Днепра в Херсонской области.

При этом, по словам российских «военкоров», безуспешные бои с 70 украинскими военными Россия ведет уже несколько недель.

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