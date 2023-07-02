закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разбили россиян на плацдарме возле Антоновского моста

  • 2.07.2023, 12:14
  • 5,454
ВСУ разбили россиян на плацдарме возле Антоновского моста

Оккупанты понесли серьезные потери в живой силе и технике.

Сейчас ВСУ сосредоточены на контрбатарейной борьбе в районе Антоновского моста, рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк. Накануне в Институте изучения войны указывали, что группа украинских военных якобы удерживает там позиции и нанесла значительные потери российским захватчикам.

Как подчеркнула Гуменюк, у Антоновского моста продолжается мощная боевая работа. «В частности, акцент на контрбатарейной борьбе. Особенности линии фронта в нашей зоне ответственности - она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано вследствие той катастрофы, которую создали рашисты, взорвав Каховскую плотину», - ответила она.

Гуменюк добавила, что за минувшие сутки на этом участке фронта уничтожены 49 оккупантов и 15 единиц техники.

Антоновский мост - что известно о ситуации на юге

Аналитики Института изучения войны ранее отмечали, ссылаясь на геолокационные данные, что в ходе контрнаступления ВСУ смогли продвинуться на левый берег Днепра в Херсонской области.

При этом, по словам российских «военкоров», безуспешные бои с 70 украинскими военными Россия ведет уже несколько недель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников