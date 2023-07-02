Назван MacBook, признанный лучшим ноутбуком в мире 2 2.07.2023, 12:56

1,842

В чем его преимущества?

Совсем недавно портал DxOMark, который регулярно тестирует смартфоны по разным критериям, объявил об открытии рейтинга ноутбуков. В тот же день специалисты компании опубликовали тесты различных устройств и определили победителя. Пока что лидирует модель Apple.

MacBook Pro 2023 с 14-дюймовым экраном был признан лучшим ноутбуком на сегодняшний день. В оценке DxOMark учитываются характеристики девайса, а также опыт использования. В отдельную категорию выведены качество видеосвязи и просмотра контента – по этим показателям Mac тоже занял первое место.

Эксперты похвалили компьютер за то, что во время звонка камера обеспечивает отличный уровень детализации, плюс хорошо записывается звук, а также лучше всех воспроизводит HDR-видео. В то же время стереозвук работает на любой громкости и не теряется на расстоянии.

Есть и пару минусов, но они незначительные. В частности, упоминается неразборчивость голосов в некоторых ситуациях и наложение голосов друг на друга во время разговоров. В контексте просмотра видео эксперты отметили неестественные оттенки в сложных сценах.

Что касается конкурентов, тоо на втором месте рейтинга оказался 13-дюймовый MacBook Air (2022), а на третьем месте – Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11. За ними следуют устройства от Lenovo, Microsoft, Asus, Samsung, Dell и HP.

Напомним, в начале года Apple представила MacBook Pro 14/16 на чипах M2 Pro и M2 Maх. В компании утверждают, что устройство в шесть раз производительнее, чем «самый быстрый MacBook Pro на процессоре Intel».

Автономность повысилась до 22 часов, Wi-Fi 6E, HDMI поддерживает 8К, а версия на M2 Max с единой памятью на 96 ГБ может «обрабатывать сцены, которые не могут запустить другие ноутбуки и ПК». Цены на MacBook Pro – от $1999 до $6299 в самом топе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».