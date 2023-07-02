закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Бахмутом ВСУ взяли в плен россиянина, вооруженного винтовкой Мосина

2
  • 2.07.2023, 14:30
  • 4,974
Под Бахмутом ВСУ взяли в плен россиянина, вооруженного винтовкой Мосина

Оккупанта с оружием Первой мировой бросили его товарищи.

Бойцы 3-й бригады ВСУ во время штурма российской позиции взяли в плен оккупанта, вооруженного винтовкой Мосина.

Это оружие времен Первой мировой войны.

Кадры 2 июля обнародовал экс-командир полка «Азов» майор ВСУ Максим Жорин под позывным «Мосе».

«Чем российские военные воюют. «Мосинка», - отметили бойцы 3-й бригады после боя.

Вместе с винтовкой военные взяли в плен российского оккупанта. В ходе боя он получил ранение, но выжил.

Ему была оказана медицинская помощь.

Жорин прокомментировал находку ВСУ под Бахмутом. «У россиян нет и никогда не было недостатка в оружии или боеприпасах. Но своих людей они посылают воевать даже с такими музейными артефактами, потому что это всего лишь «мясо», на которое всем (плевать - ред.)… Раненому россиянину, к счастью, очень повезло. Свои бы его обокрали и бросили умирать», - написал майор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников