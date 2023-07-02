Под Бахмутом ВСУ взяли в плен россиянина, вооруженного винтовкой Мосина

Под Бахмутом ВСУ взяли в плен россиянина, вооруженного винтовкой Мосина2
- 2.07.2023, 14:30
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Оккупанта с оружием Первой мировой бросили его товарищи.
Бойцы 3-й бригады ВСУ во время штурма российской позиции взяли в плен оккупанта, вооруженного винтовкой Мосина.
Это оружие времен Первой мировой войны.
Кадры 2 июля обнародовал экс-командир полка «Азов» майор ВСУ Максим Жорин под позывным «Мосе».
«Чем российские военные воюют. «Мосинка», - отметили бойцы 3-й бригады после боя.
Вместе с винтовкой военные взяли в плен российского оккупанта. В ходе боя он получил ранение, но выжил.
Ему была оказана медицинская помощь.
Жорин прокомментировал находку ВСУ под Бахмутом. «У россиян нет и никогда не было недостатка в оружии или боеприпасах. Но своих людей они посылают воевать даже с такими музейными артефактами, потому что это всего лишь «мясо», на которое всем (плевать - ред.)… Раненому россиянину, к счастью, очень повезло. Свои бы его обокрали и бросили умирать», - написал майор.