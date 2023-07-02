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РФ запретила рассказывать коллаборантам о расположении своих войск

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  • 2.07.2023, 16:37
  • 1,750
РФ запретила рассказывать коллаборантам о расположении своих войск

Боятся предательства.

Российские власти больше не доверяют коллаборантам, поэтому не говорят им о местонахождении своих войск.

Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, российским военным запретили согласовывать места своего расположения с коллаборационистами из оккупационных администраций. Это делается, чтобы предотвратить возможную утечку информации.

Россия также усиливает контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.

«Особое внимание уделяется тому, чтобы местные коллаборационисты не владели информацией о расположении российских войск», — говорится в сообщении.

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