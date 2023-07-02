Электрический Hummer обзавелся военной версией 2.07.2023, 18:49

Разработка мощного внедорожного электромобиля для армии велась почти два года.

General Motors Defense создала совершенно новый военный автомобиль на базе электрического пикапа GMC Hummer EV. Проект получил название EMCV (Electric Military Concept Vehicle), пишет «Автоцентр».

Разработка мощного внедорожного электромобиля для армии велась почти два года. В компании отметили, что модель не будет наследником оригинального Hummer 1, так как имеет совершенно иную конструкцию и нацелена на маневренность. К тому же, благодаря электрическому мотору, он практическим бесшумный, что немаловажно на фронте.

Отмечается, что у электрокара трубчатый каркас безопасности, который защитит водителя и пассажиров в случае опрокидывания, и есть ремни безопасности. С точки зрения комфорта на этом все. Также в салоне и на кузове появились крепления для разного рода оружия.

В движение военизированный Hummer EV приводит три электромотора суммарной мощность 1000 л.с. Батарея Ultium на 212 кВтч обеспечивает пробег на одном заряде до 600 км. Функцию «танковый разворот» сохранили. На GMC Hummer EV установили усиленные амортизаторы и 37-дюймовые шины.

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