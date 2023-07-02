ВСУ разгромили склад боеприпасов вместе с оккупантами
- 2.07.2023, 18:53
Операцию выполнила артиллерия при поддержке аэроразведки.
Министерство обороны Украины показало видео уничтожения полевого склад боеприпасов РФ вместе с оккупантами.
Кадры опубликовал первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в telegram.
На видео-работа артиллерийского дивизиона под корректировкой батареи управления артиллерийской разведки 5 отдельной штурмовой бригады.
«Подтверждено уничтожение полевого состава оккупантов вместе с личным составом», - написал Павлюк.