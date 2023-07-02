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ВСУ разгромили склад боеприпасов вместе с оккупантами

  • 2.07.2023, 18:53
ВСУ разгромили склад боеприпасов вместе с оккупантами

Операцию выполнила артиллерия при поддержке аэроразведки.

Министерство обороны Украины показало видео уничтожения полевого склад боеприпасов РФ вместе с оккупантами.

Кадры опубликовал первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в telegram.

На видео-работа артиллерийского дивизиона под корректировкой батареи управления артиллерийской разведки 5 отдельной штурмовой бригады.

«Подтверждено уничтожение полевого состава оккупантов вместе с личным составом», - написал Павлюк.

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