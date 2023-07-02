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Зеленский: Российские корабли боятся приближаться к Черноморскому побережью

  • 2.07.2023, 19:35
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Зеленский: Российские корабли боятся приближаться к Черноморскому побережью

Враг точно не будет диктовать условия.

Президент Украины Владимир Зеленский, который 2 июля находится в Одессе, поздравил Военно-морские силы Украины с их профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте президента.

«Достаточно вспомнить, какие амбиции были в России в начале полномасштабной агрессии и какие из тех амбиций теперь на дне Черного моря. Я благодарю каждого воина Военно-морских сил Украины – всех моряков, всех морпехов, всех командиров наших ВМС, артиллеристов, морских авиаторов, операторов беспилотников, спасибо воинам речной флотилии, речных дивизионов… Всех вас благодарю!» – сказал Зеленский.

Он рассказал, что заслушал доклад командующего Военно-морскими силами вице-адмирала Алексея Неижпапы, а также командующего объединенной стратегической группировкой войск «Одесса» генерала Эдуарда Москалева относительно ситуации с безопасностью сейчас и стратегических задач для флота, флота морских дронов и береговой обороны. 

«Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется также бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью», – сказал он.

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