Израиль закупит еще 25 истребителей F-35 3 2.07.2023, 20:07

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У израильских ВВС будет 75 этих американских истребителей.

Министерство обороны Израиля объявило, что собирается закупить у Lockheed Martin 25 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35.

На приобретение современных боевых самолетов будет потрачено 3 млрд долларов из средств, выделенных США на оказание военной помощи Израилю, пишет сайт «Детали».

Ожидается, что согласование деталей контракта и его окончательное одобрение состоится в ближайшие месяцы. После реализации этой сделки авиапарк ВВС Израиля будет насчитывать 75 истребителей пятого поколения F-35.

The Israel Ministry of Defense and the IDF will acquire a third squadron of “Adir” F-35 aircrafts: 25 aircrafts manufactured by @LockheedMartin will be purchased from the US government. pic.twitter.com/mkVaY5qpiV — Ministry of Defense (@Israel_MOD) July 2, 2023

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