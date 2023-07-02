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Израиль закупит еще 25 истребителей F-35

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  • 2.07.2023, 20:07
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Израиль закупит еще 25 истребителей F-35

У израильских ВВС будет 75 этих американских истребителей.

Министерство обороны Израиля объявило, что собирается закупить у Lockheed Martin 25 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35.

На приобретение современных боевых самолетов будет потрачено 3 млрд долларов из средств, выделенных США на оказание военной помощи Израилю, пишет сайт «Детали».

Ожидается, что согласование деталей контракта и его окончательное одобрение состоится в ближайшие месяцы. После реализации этой сделки авиапарк ВВС Израиля будет насчитывать 75 истребителей пятого поколения F-35.

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