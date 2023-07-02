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В Австралии нашли «викторианского безухого дракона»

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  • 2.07.2023, 21:17
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В Австралии нашли «викторианского безухого дракона»

Ящерицу не видели с 1969 года.

В последний раз викторианского безухого дракона видели в 1969 году, — с тех пор большинство ученых считало, что этот вид ящериц вымер. Однако в 2023 году исследователи обнаружили ящерицу, живущую в лугах к западу от Мельбурна, Австралия. Как рассказали экологи Брендан Уинтл из Мельбурнского университета и Сара Бекесси из Университета RMIT, повторное открытие шестидюймовой ящерицы знаменует собой «выдающийся второй шанс», чтобы вернуть популяцию к жизни, пишет techinsider.

Когда-то «безухие драконы» были обычным явлением в указанном регионе Австралии, но с течением времени различные факторы (потеря среды обитания из-за деятельности люди и естественные хищники, такие как лисы и дикие кошки) привели к сокращению популяции.

С февраля 2023 года ученые работают над определением численности популяции вида в Мельбурне: все это время специалисты держали место в секрете от общественности, чтобы защитить рептилий, — пока популяция все еще находятся на такой деликатной стадии восстановления.

Австралийское правительство, в свою очередь, инвестирует 188 000 долларов в программу, в рамках которой обученные собаки будут вынюхивать остальных оставшихся «драконов». Так, с февраля исследователи уже нашли и собрали 16 особей для участия в программе разведения.

«Это, вероятно, самая вымирающая рептилия в мире, и только 16 проверенных особей находятся под надежной защитой, поэтому иметь возможность работать с таким животным — это одновременно невероятный вызов и невероятная возможность», — говорит доктор Дженни Грей из зоопарка в Мельбурне.

Короткая продолжительность жизни этого вида ящериц (особь достигает зрелости в течение 12 месяцев) делает его более восприимчивым к хищникам, экстремальным погодным явлениям и потере среды обитания — все это годами способствовало сокращению вида.

Известно, что викторианские безухие драконы обычно живут и откладывают яйца в заброшенных паучьих норах, населяя экосистему пастбищ базальтовых равнин Австралии. К сожалению, пастбища также находятся под угрозой исчезновения: их площадь сократилась более чем на 97% с доевропейской эпохи.

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