ЦНС: Талай непосредственно организует вывоз детей из Украины 6 2.07.2023, 21:46

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Белорусский паралимпиец причастен к депортации.

Член национальной паралимпийской сборной команды Беларуси Алексей Талай помогает россиянам незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, Алексей Талай является генеральным директором российского благотворительного фонда «Поверь в себя». Он также известен как мастер спорта по плаванию.

Он непосредственно организует вывоз детей с временно оккупированных территорий востока Украины в Республику Беларусь, утверждают в центре.

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