Представлен уникальный электрокар Volkswagen 20.07.2023, 2:32

Фотофакт.

Появились фотографии уникального электромобиля Volkswagen ID.Buzz. Фургон был доработан в стиле 60-х годов. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Проект называется Volkswagen Glamper Van. Его подготовили к фестивалю PennFest в Великобритании.

Авто станет своего рода фотозоной из эпохи хиппи за счет психоделической разноцветной раскраски.

В салоне на полу есть искусственный газон, а на стенах – растения. Позади установлен диван с ярким покрывалом.

Основанием для такого решения стал фургон Volkswagen ID.Buzz со стандартной колесной базой и задним приводом.

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