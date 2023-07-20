Представлен уникальный электрокар Volkswagen
- 20.07.2023, 2:32
Фотофакт.
Появились фотографии уникального электромобиля Volkswagen ID.Buzz. Фургон был доработан в стиле 60-х годов. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Проект называется Volkswagen Glamper Van. Его подготовили к фестивалю PennFest в Великобритании.
Авто станет своего рода фотозоной из эпохи хиппи за счет психоделической разноцветной раскраски.
В салоне на полу есть искусственный газон, а на стенах – растения. Позади установлен диван с ярким покрывалом.
Основанием для такого решения стал фургон Volkswagen ID.Buzz со стандартной колесной базой и задним приводом.