В Москве вспыхнул масштабный пожар
- 20.07.2023, 7:33
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К тушению привлечена авиация и катер.
На юго-востоке Москвы вспыхнул масштабный пожар. Полыхает в банном комплексе на Угрешской улице.
Как сообщает Телеграм-канал «Москва 24», площадь возгорания составила 500 квадратных метров. «Людей в помещении нет. Информации по пострадавшим не поступало», – сказано в сообщении.
В МЧС России отметили, что в тушении пожара задействованы 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Также привлечены вертолет Московского авиационного центра и катер.