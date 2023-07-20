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МИД Украины потребовал от Гааги выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста

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  • 20.07.2023, 8:00
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МИД Украины потребовал от Гааги выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста
Дмитрий Шевцов

Преступник полностью разоблачил и себя, и Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на арест руководителя Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова за участие в вывозе из Украины украинских детей. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины», – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что все виновные в похищении украинских детей должны быть привлечены к ответственности.

Глава МИД Украины сослался на твит Euroradio за 14 июля, в котором обращается внимание, что Шевцов был на оккупированной Россией территории Украины в одежде с символикой российского вторжения – буквой «Z».

Как сообщал сайт Charter97.org, Шевцов «во время очередной поездки на Донбасс» снялся в репортаже телеканала «Беларусь 1», где «признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины».

Как писал сайт Charter97.org, вывоз украинских детей в Беларусь лично одобрил и поддержал Лукашенко. В этом признался спортсмен-«ябатька» Алексей Талай, а затем и сам белорусский диктатор.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина и российской чиновницы Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка.

МУС признал их причастными к принудительной депортации украинских детей.

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