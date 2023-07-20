МИД Украины потребовал от Гааги выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста 1 20.07.2023, 8:00

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Дмитрий Шевцов

Преступник полностью разоблачил и себя, и Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на арест руководителя Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова за участие в вывозе из Украины украинских детей. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины», – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что все виновные в похищении украинских детей должны быть привлечены к ответственности.

I call on the International Criminal Court to issue an arrest warrant for Dzmitry Shautsou, who has publicly confessed to the crime of unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine. All those responsible for stealing Ukrainian children must be held to account. https://t.co/kvHcIbS6mE — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2023

Глава МИД Украины сослался на твит Euroradio за 14 июля, в котором обращается внимание, что Шевцов был на оккупированной Россией территории Украины в одежде с символикой российского вторжения – буквой «Z».

Could you guess who is that man with the Russian Z-symbol? It’s the head of Belarusian #RedCross Dzmitry Shautsou. He visited territories of #Ukraine that were temporarily occupied by #Russia. pic.twitter.com/orZvZoY3Is — Euroradio. About Belarus in English (@Euroradio_EN) July 13, 2023

Как сообщал сайт Charter97.org, Шевцов «во время очередной поездки на Донбасс» снялся в репортаже телеканала «Беларусь 1», где «признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины».

Как писал сайт Charter97.org, вывоз украинских детей в Беларусь лично одобрил и поддержал Лукашенко. В этом признался спортсмен-«ябатька» Алексей Талай, а затем и сам белорусский диктатор.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина и российской чиновницы Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка.

МУС признал их причастными к принудительной депортации украинских детей.

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