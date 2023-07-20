Австралия ввела санкции против высокопоставленных белорусских военных 20.07.2023, 10:37

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Кто попал в список?

Австралия в очередной раз расширила санкции в отношении Беларуси и России в связи с войной в Украине.

«Эти действия были предприняты в тесной координации с нашими международными партнерами, чтобы оказать максимальное влияние на тех лиц и организации, которые прямо или косвенно играют роль в поддержке незаконного и аморального вторжения России в Украину», – говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Ограничительные меры введены в отношении 38 юридических и 10 физических лиц. В число последних попали и белорусские высокопоставленные военные:

Вадим Шадура, генерал-майор, начальник штаба – первый замкомандующего Северо-Западного оперативного командования,

Александр Лозицкий, подполковник, командир в/ч 65408 (аэродром Лунинец),

Александр Кривец, полковник, командир 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы,

Юрий Пыжик, полковник, командир 61-й истребительной авиационной базы в Барановичах.

Кроме того, санкции введены в отношении российских вице-премьеров Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, зампреда Совета Федерации Андрея Турчака, гендиректора «Калашникова» Владимира Лепина и гендиректора «Российских вертолетов» Николая Колесова.

В перечень компаний попали «Атомфлот», предприятия ВПК, исследовательские институты, производители вертолетов, поставщики микроэлектроники.

Всего санкции Австралии введены в отношении более 1100 юридических и физических лиц.

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