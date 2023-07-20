Кыргызстан открестился от помощи России после угрозы санкций США 20.07.2023, 12:04

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Власти стран начали расследование против кампаний, связанных с РФ.

Власти Кыргызстана и госпредпрития не нарушали санкции против России. Об этом заявили в Госкомитете нацбезопасности республики после сообщений о возможных ограничениях со стороны США, передает издание 24.kg.

В ведомстве допустили, что санкции против РФ могли нарушить частные компании, и пообещали провести расследование. «ГКНБ КР допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не зная о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции», — говорится в сообщении госкомитета.

Накануне The Washington Post (WP) сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена готовит экономические санкции против Кыргызстана, обвиняя страну в попытках помочь России обойти ограничения. В частности, из Кыргызстана в РФ пытались доставить груз китайских дронов. Беспилотники, оцененные в $14 000 каждый, были задекларированы как сельскохозяйственные товары, однако российская компания, купившая их в начале мая, возможно, собиралась использовать аппараты с другой целью.

После публикации WP премьер-министр республики Акылбек Жапаров заявил «Интерфаксу», что не видит предпосылок для введения санкций США против Кыргызстана. «Приняты все превентивные меры, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции», — подчеркнул он.

В свою очередь Минэкономкоммерции Кыргызстана сообщило, что уже усилило экспортный контроль, в том числе за товарами военного и двойного назначения. В ведомстве предложили представительствам ЕС и США провести консультацию для совершенствования надзора.

«После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте–апреле 2023 года министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения, инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота», — говорится в сообщении.

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