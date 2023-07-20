Китай рекордно сбил цену на российскую нефть 20.07.2023, 13:00

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Пекин полностью диктует Кремлю условия поставок.

Китай скупает российскую нефть в рекордных количествах, несмотря на медленный рост экономики. Он пользуется моментом, ведь она обходится ему заметно дешевле, чем сырье из Саудовской Аравии и других стран, говорят аналитики.

Согласно расчетам Financial Times на основании таможенных данных, Китай установил два рекорда: полугодовой и месячный. В первом полугодии 2023 г. среднесуточный импорт из России составил 2,13 млн баррелей. В результате она снова обогнала Саудовскую Аравию, у которой закупалось по 1,88 млн баррелей (две страны в последние годы уже несколько раз менялись местами в качестве главного поставщика Китая).

При этом в июне импорт из России оказался максимальным в истории — 2,57 млн баррелей против 2,3 млн в мае, когда был установлен предыдущий месячный рекорд.

Согласно данным таможни Китая, российская нефть с начала войны в Украине обходится ему заметно дешевле, чем сырье из других стран ОПЕК+. Дороже всего России удавалось продать нефть в марте–апреле 2022 г. — чуть больше $105 за баррель; но и объемы тогда были другими — лишь 1,5-1,6 баррелей в сутки. Между тем на мировом рынке в те два месяца Brent стоила $100–140.

Другие страны ОПЕК+ в первые два месяца войны продавали нефть Китаю примерно по $110–113, а летом — и вовсе почти по $120. Российская же цена тогда уже летела вниз, упав к августу до $92,5 за баррель.

В июне 2023 г. средняя цена поставки российского барреля составила $67,9, тогда как саудовцы продавали свою нефть на $10,7 дороже.

Западные страны с декабря 2022 г. установили потолок для цены российской нефти в $60 за баррелей. Хотя Китай закупает ее дороже (он в больших объемах импортирует дальневосточный сорт ESPO, продающийся выше потолка), российская нефть с ноября, когда она стоила $89,2, для него дешевеет почти каждый месяц. Хотя цены на нефть снизились и на мировом рынке, страны ОПЕК+ пострадали не так сильно: их цены поставок в Китай в текущем году более-менее стабильны.

Увеличение закупок российской нефти — оппортунистический, а не системный подход, считает Михал Мейдан, директор по анализу китайского рынка энергоресурсов Оксфордского института энергетических исследований: «Не думаю, что Китай готов полностью отдаться России. Уход от саудовских поставок — краткосрочное явление. Китайцы четко намерены сохранять баланс среди поставщиков».

Рыночные реалии и цены определяют действия китайских властей и компаний, добавляет Мейдан. «Есть планы и государственный аппарат, но вокруг них они могут оптимизировать свои действия весьма продуманным и капиталистическим образом», — сказал он FT.

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