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«Вагнеровцы» с белорусскими десантниками оказались у границы с Польшей

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  • 20.07.2023, 13:46
  • 1,828
«Вагнеровцы» с белорусскими десантниками оказались у границы с Польшей

Минобороны опубликовало кадры с полигона «Брестский».

Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнера». Об этом сообщила 20 июля пресс-служба Минобороны.

На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями ЧВК отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, отметили в военном ведомстве.

Как сообщал сайт Charter97.org, член «совета командиров» ЧВК «Вагнер» заявил, что в Беларусь приедет до 10 тысяч наемников.

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