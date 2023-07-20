«Вагнеровцы» с белорусскими десантниками оказались у границы с Польшей 2 20.07.2023, 13:46

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Минобороны опубликовало кадры с полигона «Брестский».

Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнера». Об этом сообщила 20 июля пресс-служба Минобороны.

На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями ЧВК отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, отметили в военном ведомстве.

Как сообщал сайт Charter97.org, член «совета командиров» ЧВК «Вагнер» заявил, что в Беларусь приедет до 10 тысяч наемников.

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