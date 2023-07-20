Россияне начали массово доносить на ближайших родственников 20.07.2023, 15:24

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Эпидемия «стукачества» в РФ дошла до абсурда.

Россияне стали доносить на ближайших родственников — супругов, детей, братьев и сестер.

Телеграм-канал «Можем объяснить» собрал самые яркие случаи внутрисемейных доносов, нового феномена военного времени:

В Люберцах Виталий К. написал донос на старшую сестру Оксану за чтение украинских новостей. «В интернете она лазила по их сайтам. Чтобы повлиять на сестру и припугнуть, я обратился в полицию, это сработало, больше она эти сайты не читает», — цитирует донос канал «Осторожно, Москва».

В Подмосковье женщина написала донос на бывшего мужа за уклонения от призыва. Позже она заявила, что на самом деле подала заявление в полицию, чтобы добиться лишения прав бывшего мужа на общего ребенка.

Жительница Москвы написала заявление на свою дочь после ссоры по поводу войны. По ее словам, дочь угрожала ей из-за недостаточно проукраинской позиции.

В Реутове отец вызвал полицию для ареста своей дочери, студентки истфака, которая якобы «призывает убивать русских». Как выяснилось позже, отцу это померещилось во время очередного запоя.

Житель города Нерюнгри в Якутии пожаловался в правоохранительные органы на своего сына за пьяные выкрики «Слава Украине!» на кухне. Полиция возбудила административное дело о дискредитации армии. Позже дело было прекращено, поскольку кухня не была признана публичным местом.

После конфликта с сыном жительница Москвы написала обращение в МВД о его уклонении от службы в армии. Женщина сделала это за несколько месяцев до его 27-летия — истечения призывного возраста.

Житель Подмосковья написал заявление в полицию на жену за то, что та «ругает правительство РФ и настраивает против властей общего ребенка». Позже он дал интервью МК и рассказал, что жена планировала увезти ребенка на родину в Украину.

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