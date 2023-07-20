The Washigton Post: ВСУ начали применять кассетные боеприпасы 20.07.2023, 15:41

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Их используют на юге Украины.

Украинские военнослужащие уже используют предоставленные США кассетные боеприпасы. Об этом 20 июля сообщает The Washingtonpost.

Издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что украинские защитники стали использовать кассетные снаряды на юго-востоке Украины.

По его словам, бойцы пытаются разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.

Официальных заявлений о применении кассетных снарядов украинские власти пока не делали.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

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