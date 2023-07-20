К концу года все жители Люксембурга будут пользоваться только энергией солнца и ветра 3 20.07.2023, 15:52

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Об этом заявило министерство энергетики страны.

Энергия солнца и ветра полностью покроет потребности жителей Люксембурга к концу года. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

К настоящему времени возобновляемые источники обеспечивают энергией около трети населения Люксембурга (210 тысяч человек). Теперь на территории страны появились новые солнечные и ветряные установки, которые после запуска позволят обеспечить «зеленой» энергией все дома и квартиры.

К 2030 году Люксембург также собирается увеличить долю использования чистой энергии и в других сферах: например, в транспорте и промышленности. Однако появление новых ветряных установок и развертывание солнечных ферм требует больших территорий суши или моря, в то время как площадь страны всего около 2,5 тысячи квадратных километров. Поэтому парламент Люксембурга уже придумал способ решить этот вопрос: страна будет получать часть «зеленой» энергии из Дании. Страны уже заключили соглашение.

Отметим, что в мае этого года почти треть электроэнергии в странах Евросоюза была произведена за счет ветра и солнца. Это стало рекордным показателем за всю историю.

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