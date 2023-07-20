Кыргызстан ужесточит контроль за транзитом санкционных товаров в РФ и Беларусь

Кыргызстан ужесточит контроль за транзитом санкционных товаров в РФ и Беларусь4
- 20.07.2023, 16:22
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Бишкек испугался жестких санкций от США.
США пригрозили жесткими санкциями в отношении Кыргызстана за поставки санкционных товаров странам, в отношении которых введены западные ограничения. В Бишкеке заявили, что ужесточат контроль за таким транзитом, пишет «КоммерсантЪ».
В Вашингтоне уже давно недовольны тем, что некоторые страны стали транзитными хабами по поставке «санкционки» в Беларусь и тем более в Россию. В результате давления США и ЕС более жесткий контроль в отношении таких поставок ввели Турция и Казахстан.
Сейчас у американских властей возникли вопросы к Кыргызстану. По данным The Washington Post, эта страна за год увеличила экспорт в Россию на 250%. Недавно посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибраимов оценил рост экспортно-импортных операций с Беларусью в 150−200%.
Сегодня Кыргызстан стал одним из основных транзитеров санкционных товаров на среднеазиатском направлении. Как считают эксперты, в ближайшей перспективе могут последовать американские санкции против ряда местных компаний и банков, которые проводят платежи по таким сделкам.
Ранее в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз также анонсировал меры против стран, организаций и лиц, которые будут содействовать обходу западных санкций.