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Дети лидеров независимой Ичкерии воюют на стороне Украины

  • 20.07.2023, 17:14
Дети лидеров независимой Ичкерии воюют на стороне Украины
Слева: Фатхи Бараев, справа: Шамиль Закаев

Они участвовали в успешной засаде на российский «Урал».

17 июля появились сведения о том, что в Белгородской области чеченские солдаты воюют с российскими военными, которые несут потери. Несколько источников писали, что это не чеченцы, а в Telegram-канале военной разведки Украины выложено видео с засадой чеченских добровольцев, расстрелявших российский военный грузовик «Урал». По предварительным данным, засаду устроили на территории Белгородской области к северу от села Середа.

По информации Минобороны Украины, в ходе операции была уничтожена военная техника и личный состав российских войск. На видео у двух бойцов незаблюрены лица, и в них можно узнать сына председателя Кабинета министров Ичкерии в изгнании Ахмеда ЗакаеваШамиля Закаева и сына чеченского командира времен второй чеченской, Арби БараеваФатхи Бараева. То, что это именно они, The Insider подтвердил младший сын Закаева, Наиб Закаев.

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