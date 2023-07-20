Минобороны Польши отреагировало на учения «вагнеровцев» возле своей границы
- 20.07.2023, 17:33
Варшава готовится к разным сценариям.
В Министерстве обороны Польши после получения информации об учениях «вагнеровцев» вместе с белорусской армией на пограничном полигоне отметили, что следят за ситуацией и границы страны в безопасности, сообщает Reuters.
В своем комментарии польское Министерство обороны отметило, что следит за ситуацией.
«Границы Польши в безопасности. Мы постоянно мониторим ситуацию на нашей восточной границе, и мы готовы к различным сценариям».