Генсек белорусского Красного Креста угрожает Западу использованием ядерного оружия 16 20.07.2023, 19:40

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Дмитрий Шевцов

Ранее Международный Красный Крест уже предупредил лукашиста Шевцова.

Страны коллективного Запада должны понять, что Беларусь и Россия действительно готовы в случае необходимости использовать ядерное оружие. Такое мнение в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ высказал генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.

«Конечно, та политика, которая была в Советском Союзе, она вызывала много споров, много кривотолков. Но поступок Никиты Хрущева, который в одночасье привез на Кубу ядерное оружие, поставил, во-первых, безусловно, на грань ядерной войны все человечество. Но четко показал всем свое место. И четко показал, что Советский Союз просто так в бирюльки, извините, не играет. Если надо — будет применено тактическое ядерное оружие. И тогда, извините, некоторые люди с одного континента сели на свою попу и поняли, что дальше уже точно нельзя. Здесь мы больше включаем политические споры, мы ищем следы Америки, Англии, Европы в том, что происходит. Хотя что еще искать? Наверное, даже если напишут письменно „да, это мы“, все равно российские специалисты будут проверять. Для чего это надо? Я ни к чему не призываю. Я достаточно прямолинейный человек, иногда страдаю за это. Но, тем не менее, вещи надо называть своими именами. Может быть, все-таки стоит людям намекнуть, что мы не просто вам говорим и предупреждаем, а мы это конкретно можем сделать», — заявил Шевцов.

Напомним, генсек БОКК в последнее время как минимум дважды посещал оккупированные регионы Украины. Во время первой поездки он раздавал комментарии пропагандистам, стоя в камуфляже и с буквой Z на рукаве, хотя устав Красного Креста требует от членов организации оставаться нейтральными.

Во второй свой визит на Донбасс Шевцов в майке и кепке с логотипами Красного Креста передавал гуманитарную помощь. Тогда он открыто подтвердил, что организация участвует в вывозе детей из Украины в Беларусь.

Международный Красный Крест осудил поездку генсека белорусского общества Шевцова в оккупированные регионы Украины, а глава МИД Украины призвал Международный суд выдать ордер на его арест.

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