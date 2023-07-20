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Украинская артиллерия уничтожила пушку россиян под Бахмутом

  • 20.07.2023, 19:47
  • 1,268
Украинская артиллерия уничтожила пушку россиян под Бахмутом

Видеофакт.

Украинские военные при помощи артиллерии уничтожили российскую пушку на Бахмутском направлении. Появилось видео.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

«Точность и эффективность украинской артиллерии. Бахмутское направление. Уничтожено вражескую пушку и боекомплект. Враг не скроется», - отмечают в Генштабе ВСУ.

Там также уточняют, что российскую технику уничтожили бойцы 45 отдельной артиллерийской бригады.

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