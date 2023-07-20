Залужный рассказал Милли о контрнаступлении ВСУ 20.07.2023, 21:04

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Валерий Залужный

Есть успех по нескольким направлениям.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Среди прочего, они обсудили контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Залужный в Telegram.

Залужный подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта.

«Вооруженные силы Украины, несмотря на сложнейшие минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины — Герои», - заявил главнокомандующий ВСУ.

При этом Залужный и Милли отдельно обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.

«Благодарен генералу Милли и всему народу США за крепкую поддержку и диалог, который будем продолжать и в дальнейшем», - добавил Залужный.

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