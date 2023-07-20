На предприятии по пошиву одежды для российской армии обнаружили холеру 2 20.07.2023, 22:03

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Двух человек госпитализировали.

В Тамбовской области с подозрением на холеру госпитализировали двух граждан Индии, которые работали на предприятии по пошиву одежды для российской армии, пишет Baza.

Сначала возбудитель инфекции выявили у 20-летнего Мохаммада М. Рабочий оказался в специализированном медучреждении 17 июля. В Роспотребнадзоре сообщали, что состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

В четверг, 20 июля, в больницу попал второй индиец — 23-летний Алам Н. В России они всего неделю. Оба заболевших работали на одном предприятии и жили в общежитии для трудовых мигрантов, расположенном в Рассказовском районе. Там сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, медосмотры и анализы. Выясняется круг контактов заболевших.

Всего в больницу были доставлены 6 человек: двое с положительными результатами анализа лежат в отдельных боксах под капельницами. Еще у четверых выявлены симптомы заболевания в виде сухости языка и болей в животе — их временно поместили в изолированное акушерское отделение.

Также специалисты Роспотребнадзора проверяют пассажиров рейса, которым пострадавшие индийцы прилетели в Москву из Дели 13 июля.

Холера — острая диарейная инфекция. Ее возбудитель может попасть в организм с зараженными пищей или водой. Бактерии поражают слизистую оболочку кишечника, нарушая работу пищеварительного тракта. При отсутствии лечения болезнь может привести к обезвоживанию, появлению судорожного синдрома и смерти в течение нескольких часов.

В начале июля холероподобный вибрион был обнаружен в реке Темерник в Ростове-на-Дону. В Роспотребнадзоре назвали это «типичной» ситуацией для данного времени года. Тем не менее ведомство ограничило купание, ловлю рыбы, использование воды для хозяйственных нужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.

Риск холеры на юге России увеличился после подрыва плотины на Каховской ГЭС. В июне об обнаружении холероподобных вибрионов в воде сообщали в Николаевской области Украины.

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