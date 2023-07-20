Данилов: РФ ждут «сюрпризы» в ответ на массированные обстрелы Украины 20.07.2023, 22:40

Алексей Данилов

Захватчиков ждут приветы «не только от армии дронов, но и от флота дронов».

Попытки РФ запугать украинцев обладают противоположным эффектом, а также катастрофическими последствиями для самой России, утверждает секретарь СНБО.

На ракетные обстрелы мирных городов Украина ответит России увеличением количества ударов по вражеским войскам. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один — это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам. Украина уже давно собрала вместе все «красные линии» Путина, свила с них веревку, на которой повесит российский имперский труп», - пишет Данилов.

Как утверждает секретарь СНБО, попытки РФ запугать украинцев обладают противоположным эффектом, а также катастрофическими последствиями для самой России. По его словам, захватчиков ждут сюрпризы и приветы «не только от армии дронов, но и от флота дронов».

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