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Авиация ВСУ мощно ударила по врагу

  • 20.07.2023, 22:54
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Авиация ВСУ мощно ударила по врагу

Названы новые потери оккупантов.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также, нашими защитниками был уничтожен один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага», - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив три крылатые ракеты морского базирования «Калибр», пять крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К», четыре крылатых ракет Х-22, семь крылатых ракет «Оникс» и 19 ударных БПЛА типа «Shahed».

«По результатам боевой работы, противовоздушной обороной воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты «Калибр», 3 крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К» и 13 ударных БПЛА типа «Shahed». Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня», - говорится в сводке.

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