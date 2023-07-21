Newsweek: у Путина заподозрили деменцию

Newsweek: у Путина заподозрили деменцию8
- 21.07.2023, 7:51
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Глава РФ бредил прямо в эфире телевидения.
Во время очередного собрания в Кремле российский президент Владимир Путин запутался в возрасте ребенка, что вызвало в сети слухи о его старческой деменции, обращает внимание Newsweek.
На опубликованных кадрах со встречи группы «Россия - страна возможностей» Путин разговаривает с оккупантом Иваном Штокманом, который подробно рассказал президенту РФ о своей карьере от работы в пекарне до построения ИТ-бизнеса.
Штокман рассказал, как благодаря успехам в конкурсе менеджеров он стал заместителем мэра Нижнего Новгорода, где в его обязанности входили информационные технологии, туризм и развитие бизнеса.
Путин сделал вид, что его впечатлила эта история, затем он превратил ее в притчу о том, через что проходит Россия. «В конце концов, вы пришли к самому главному в этом поиске… преданности этой стране. В конце концов, это борьба за будущее наших детей и ваших детей», - высказался диктатор.
Затем Путин спросил, сколько лет его детям, на что Штокман ответил: «Самому младшему девять, а старшему - 23 года». Но Путин ошибся с возрастом, сказав: «Вашему малышу три года».
Видео в своем Twitter опубликовала блогер Ульяна Яппарова. В комментариях пользователи начали острить по поводу душевного здоровья Путина. Один из подписчиков написал, что Путин «смотрит в потолок» и «медленно бормочет о поиске места в стране» - это «ненормально». Другой отметил: «Он вообще не слышит людей». Третий пользователь пришел к выводу, что это было проявлением «слабоумия», а в отдельном твите кто-то написал рядом под видео: «Болезнь Альцгеймера».
— Сколько лет младшему?— Uliana Yapparova (@Ulianalive) July 19, 2023
— Младшему 9
— А старшему?
— Старшей 23
— Вот видите, вы с двумя детьми, младшему так вообще 3 годика
…
Понятно. Плешивый совсем плох
Информацию о погибших РФ в войне он, видимо, тоже на три делит. Привет им, кстати. И здоровья pic.twitter.com/pqaCRpMj17
Переписка последовала за другой оживленной онлайн-дискуссией о Путине на этой неделе, когда российский президент, казалось, легкомысленно отреагировал на новость от иркутского губернатора Игоря Кобзева о гибели солдат на Украине.
После того, как Кобзев рассказал о солдатах из его региона, погибших в Украине, Путин ответил: «Передайте им мой привет». Это сравнивали с мемом «Здравия погибшим» от украинцев в ответ на ликвидацию российских оккупантов в Украине.