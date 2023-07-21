Опубликован закон, по которому Лукашенко будут судить без срока давности

Опубликован закон, по которому Лукашенко будут судить без срока давности6
- 21.07.2023, 9:24
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Закон вступит в силу через 10 дней.
На Национальном правовом интернет-портале 21 июля появился закон №286-3 от 17 июля о возможности уголовного преследования умерших. Этим законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Беларуси.
Приговоры умершим будут выносить по статьям, к которым в Беларуси не применяются сроки давности – это касается преступлений против мира, безопасности человечества и военных преступлений. Судить умерших смогут по следующим статьям УК РБ:
Подготовка или ведение агрессивной войны (ст.122);
Акт международного терроризма (ст.126);
Геноцид (ст.127);
Преступления против безопасности человечества (ст.128);
Производство, накопление или распространение запрещенных средств ведения войны (ст.129);
Применение оружия массового поражения (ст.134);
Нарушение законов и обычаев войны (ст.135);
Преступные нарушения норм международного права во время вооруженных конфликтов (ст.136);
Бездействие или вынесение преступного приказа во время вооруженного конфликта (ст.137).
Отметим, что по большинству этих статей можно за военные преступления можно судить и диктатора Лукашенко.
Закон регламентирует особенности представления интересов умершего, участие адвоката в процессе. Представлять интересы умершего в суде смогут его родственники.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования – 31 июля 2023 года.