Россия второй раз за день атаковала Одесскую область ракетами «Оникс» 2 21.07.2023, 11:47

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Взрывы прогремели и на севере Украины.

После серии ночных и утренних атак Россия днем снова атакует Украину. Известно о пусках ракет в направлении Одесской и Черниговской областей, пишет РБК-Украина.

Одесская область

Жители Одесской области в соцсетях сообщили о взрывах. Предполагалось, что в регионе сработала ПВО.

Одесская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях и не снимать военных.

«Жители всей области, оставайтесь в безопасных месяцах до отбоя! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу», - говорится в сообщении.

Черниговская область

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что враг атакует регион ракетами. Он призвал жителей быть осторожными.

Позже Оперативное командование «Север» уточнило, что оккупанты нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Черниговской области. В результате атаки поврежден дом культуры. По предварительным данным, жертв нет.

Масштабная тревога

Около 10:40 в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. Об угрозе предупредили жителей северных, центральных, восточных и южных областей.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе запуска оккупантами ракет. Военные призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Позже ПС ВСУ зафиксировали пуски надзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» в направлении Одесской области.

Оккупанты обстреливают Одесскую область

Напомним, за последнюю неделю Россия усилила обстрелы юга Украины. Это произошло на фоне ее выхода из «зернового соглашения».

В частности, оккупанты несколько ночей подряд атакуют Одесскую область. Под ударом врага портовая инфраструктура и зерновые терминалы. Так, сегодня Россия ракетами «Калибр» попала в терминалы с зерном. Было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, пострадали два человека и техника ГСЧС.

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