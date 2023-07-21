Легион «Свобода России» уничтожил под Горловкой крупную военную базу оккупантов
- 21.07.2023, 12:56
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Под удар попали скопление бронетехники и боекомплект врага.
Артиллерия Легиона «Свобода России» в районе Горловки уничтожила склад боеприпасов и военную базу противника.
«Наша аэроразведка вычислила скопление военной техники путинских войск и личного состава. Недолго наблюдая, пришли к выводу, что по заданным координатам находится склад БК врага.
Расчет выехал, отработал и поехал домой после одного четкого минометного выхода, в отличие от тех, кто был на складе», — сообщила пресс-служба Легиона.