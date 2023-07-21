Новая Зеландия ввела санкции против трех белорусских банков 21.07.2023, 13:00

За содействие «гнусным делам России».

Правительство Новой Зеландии 21 июля расширило санкции, введенные в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину. В новый список попали три белорусских банка.

Санкции введены против «Банк Дабрабыт», «Белинвестбанка» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Также под ограничения попали входящие в состав холдинга «Белинвестбанка» ООО «Белинвест-инжиниринг», ЗАО «Белбизнеслизинг» и компания «Сохра», которая занимается продвижением, реализацией и сервисным обслуживанием продукции предприятий РБ на зарубежных рынках.

«Беларусь активно поддерживает Россию, которая продолжает нарушать международное право и подрывать международный мир и безопасность — то самое, что обязана защищать и поддерживать как член Совета Безопасности ООН. Белорусский режим подтвердил, что контролируемое Россией ядерное оружие размещено на его территории, которая граничит с Украиной. Новая Зеландия решительно выступает против распространения и совместного использования ядерного оружия и рассматривает этот шаг как прямую угрозу Украине, ее соседним союзникам и дальнейшую попытку дестабилизировать регион», — заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Новая Зеландия также расширила санкции против российского военно-промышленного комплекса, военизированных формирований и лиц, причастных к незаконной перевозке и депортации украинских детей в Россию.

«Новая Зеландия продолжает поддерживать Украину и осуждает всех, кто содействует гнусным действиям России», — подытожила глава МИД.

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