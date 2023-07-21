«Загадочные русские игры»: военный аналитик рассказал, почему арестовали Гиркина 21.07.2023, 14:47

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Алексей Мельников

Экс-главарь террористов «ДНР» — лишь шестеренка.

В России задержан военный преступник, экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков). За три дня до ареста он призвал свергнуть Путина. Почему Кремль решил избавиться от рупора ультрапатриотов?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— Я удивляюсь уже года два как минимум, почему он до сих пор живой. Есть выражение «загадочная русская душа», а это «загадочные русские игры».

Понятно, что кто-то за ним стоял. Гиркин думал, что он какой-то большой игрок, но за ним стоял кукловод, который позволял ему это делать в режиме рефлексивного управления. Либо этого кукловода не стало, либо ему сказали «хватит». Гиркин, при всех его надутых щеках, — это шестеренка, которая вообразила себя каким-то большим вершителем судеб и истории.

Он не обязательно ходил каждую неделю и получал указания от кукловода. На эту тему есть достаточно интересные российские художественные книги. Для россиян это обычное дело. Классическая канва, которую я встречал в российских публикациях. Очень часто подобных игроков убирают либо физически, либо еще как-то. Для Гиркина наступил этот момент.

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