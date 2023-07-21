Стало известно, кто написал донос на Гиркина 21.07.2023, 15:05

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Дмитрий Петровский

Бывший депутат и «вагнеровец» известен в РФ эпатажными выходками.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня сотрудники правоохранительных органов РФ задержали известного российского диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова).

По предварительным данным, Гиркина обвиняют в «экстремизме» (статья 282 УК РФ), задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Позже стало известно, что донос на Гиркина написал бывший ярославский депутат и «вагнеровец» Дмитрий Петровский, сообщает Ateobreaking.

«Да, я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру четыре дня назад. И да, я действительно сотрудник ЧВК «Вагнер», дважды ездил в командировку хирургом. Стрелкова я считаю «военной Блиновской»: собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет, перед простым хирургом Генеральная прокуратура не отчитывается. Но, надеюсь, что именно я дал ход делу», — написал Петровский в своем телеграм-канале.

Дмитрий Петровский, выступивший заявителем по делу об «экстремизме» против Игоря Стрелкова-Гиркина, известен своим эпатажем, сообщает brief.

«Да, он служил в ЧВК Вагнер врачом, ездил с ними в зону СВО в командировки», — говорит источник.

Изначально Дмитрий Петровский был известным в Ярославле пластическим хирургом и «общественным активистом» — например, в марте 2016 года он устроил так называемую «альтернативную Масленицу». Через свою страницу в Facebook доктор тогда позвал всех желающих на площадь Мира для участия в согласованной акции по сожжению чучел ярославских чиновников. Полицейские сжигание чучел с закрепленными на них буквами «Б», «Л» и «М» (беспринципность, ложь и мздоимство) запретили, и Петровскому пришлось топить «куклы» в луже. Спустя месяц доктор заявился на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, но стать выдвиженцем на выборах тогда ему не удалось.

В 2016 году Дмитрий Петровский, по собственному признанию, превратился «из критика исполнительной власти и «Единой России» в активного сторонника» и избрался муниципальным депутатом.

В ЕР неоднократно критиковали Петровского за эпатаж, а в 2018 году исключили из фракции после того, как депутат высказался за отмену бесплатной медицины, но за пенсионную реформу, а также за полную отмену пенсий.

После начала СВО Петровский стал активным ее сторонником и вступил в ЧВК «Вагнер».

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